"Энергомаш" выбил "Кубань" из Кубка России

"Энергомаш" разгромил "Кубань" в матче 1/32 финала Кубка России, забив три безответных гола. Следующим соперником белгородской команды будет "Уфа".

Кубок России

1/32 финала

"Энергомаш" (Белгород) - "Кубань" (Краснодар) - 3:0 (1:0)

Голы: Колесников, 13 (1:0). Самойлов, 49 (2:0). Сергеев, 51 (3:0).

Судья: Кукуляк (Калуга).

24 августа. Белгород. Стадион "Энергомаш".