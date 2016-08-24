"Энергомаш" выбил "Кубань" из Кубка России

"Энергомаш" разгромил "Кубань" в матче 1/32 финала Кубка России, забив три безответных гола. Следующим соперником белгородской команды будет "Уфа".
Кубок России
1/32 финала
"Энергомаш" (Белгород) - "Кубань" (Краснодар) - 3:0 (1:0)
Голы: Колесников, 13 (1:0). Самойлов, 49 (2:0). Сергеев, 51 (3:0).
Судья: Кукуляк (Калуга).
24 августа. Белгород. Стадион "Энергомаш".
Firs04
Не выбил, а вынес на носилках
10:34 25 августа
сабзеро
Молодцы, белгородцы! На следующий год ждем повышения в классе, 2 дивизион вы уже переросли!
22:05 24 августа