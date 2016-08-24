20:51 24 августа | ФУТБОЛ — Кубок России

"Энергомаш" выбил "Кубань" из Кубка России

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"Энергомаш" разгромил "Кубань" в матче 1/32 финала Кубка России, забив три безответных гола. Следующим соперником белгородской команды будет "Уфа".

Кубок России

1/32 финала 

"Энергомаш" (Белгород) - "Кубань" (Краснодар) - 3:0 (1:0)

Голы: Колесников, 13 (1:0). Самойлов, 49 (2:0). Сергеев, 51 (3:0). 

Судья: Кукуляк (Калуга).

24 августа. Белгород. Стадион "Энергомаш".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/32/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Firs04

Не выбил, а вынес на носилках

10:34 25 августа

сабзеро

Молодцы, белгородцы! На следующий год ждем повышения в классе, 2 дивизион вы уже переросли!

22:05 24 августа

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