Эдгар Манучарян: "Все четыре удаления в финале были заслуженными"

Полузащитник "Урала" Эдгар Манучарян после финала Кубка России против "Локомотива" (0:2) отметил, что он, а также Мануэл Фернандеш, Ари и Джефферсон Фарфан, получили заслуженные удаления в конце поединка. Арбитр встречи Алексей Николаев таким образом завершил массовую драку между командами, которая возникла после словесной перепалки Фидлера и Фернандеша.

- Драка в конце - это игровой момент, бывает, - приводит ТАСС слова Манучаряна. - Оттаскивал Ари. Заслужены ли удаления? Думаю, все заслужили, но это все эмоции, без них не бывает футбола. Жаль, что проиграли. Но я бы не сказал, что они заслужили победу, просто мы в конце устали, отдали инициативу, и они смогли забить. Но согласен, сами должны были играть не так робко, должны были уверенней играть, не бояться. Наверное, не хватило опыта, некоторые ребята в первый раз играли в финале.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"