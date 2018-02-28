Дмитрий Парфенов: "Погребняк не мальчик, чтобы давать ему авансы. Раз он в основе - значит, заслужил"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Лучом-Энергией" (2:1) в 1/4 финала Кубка России отметил, что в команде рассчитывают на нападающего Павла Погребняка. Специалист также добавил, что форвард заслужил место в основе.

– Как вы оцените игру Погребняка?

– Раз ему доверили место в основе, значит, он его заслужил. Это никакой не аванс – он не мальчик, чтобы давать ему авансы. То, что Погребняк в "Тосно", означает, что мы на него рассчитываем, как и на любого другого футболиста. Перед матчем у меня как у тренера была приятная головная боль – большой выбор из хороших игроков, не все даже попали в стартовый состав. Паша – молодец, но я больше привык говорить о команде. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что Погребняк забил первый гол за "Тосно". Кроме того, для 34-летнего футболиста это дебютная игра за клуб из Ленинградской области. Последний раз в официальном матче игрок забивал 25 октября 2015 года. Тогда форвард, выступавший за "Динамо", поразил ворота "Спартака" (2:3). В Кубке России он не забивал с 15 июля 2009 года, когда нападающий отличился за "Зенит" в игре 1/16 финала против владимирского "Торпедо" (2:0).