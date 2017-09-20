"Динамо" сыграет с нальчикским "Спартаком" без Шунина

"Динамо" прибыло в Нальчик на матч 1/16 финала Кубка России против местного "Спартака", сообщает официальный Твиттер бело-голубых. Тренерский штаб команды во главе с Юрием Калитвинцевым взял на игру 20 футболистов - в это число не вошел вратарь и капитан столичного клуба Антон Шунин.
Полностью список игроков "Динамо" на матч с нальчикским "Спартаком" выглядит следующим образом:
вратари: Сергей Нарубин, Игорь Лещук;
защитники: Григорий Морозов, Алексей Козлов, Никита Калугин, Себастьян Хольмен, Тони Шуньич, Иван Темников;
полузащитники: Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Александр Сапета, Антон Соснин, Александр Зотов, Хали Тьям, Самба Соу, Александр Ташаев, Анатолий Катрич;
нападающие: Евгений Луценко, Вандерсон, Николай Обольский.
Напомним, матч между нальчикским "Спартаком" и московским "Динамо" состоится сегодня. Начало игры - 18.30 по московскому времени.
#Динамо прилетело в Нальчик на матч Кубка России. В составе: Нарубин, Лещук, С.Терехов, Морозов, Козлов, Цаллагов... pic.twitter.com/pDLlNjus0p– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 20 сентября 2017 г.
Калугин, Хольмен, Шунич, Сапета, Соснин, Зотов, Тиам, Самба Соу, Темников, Ташаев, Катрич, Луценко, Вандерсон, Обольский. #fcdm #Кубок– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 20 сентября 2017 г.