"Динамо" сыграет с нальчикским "Спартаком" без Шунина

"Динамо" прибыло в Нальчик на матч 1/16 финала Кубка России против местного "Спартака", сообщает официальный Твиттер бело-голубых. Тренерский штаб команды во главе с Юрием Калитвинцевым взял на игру 20 футболистов - в это число не вошел вратарь и капитан столичного клуба Антон Шунин.

Полностью список игроков "Динамо" на матч с нальчикским "Спартаком" выглядит следующим образом:

вратари: Сергей Нарубин, Игорь Лещук;

защитники: Григорий Морозов, Алексей Козлов, Никита Калугин, Себастьян Хольмен, Тони Шуньич, Иван Темников;

полузащитники: Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Александр Сапета, Антон Соснин, Александр Зотов, Хали Тьям, Самба Соу, Александр Ташаев, Анатолий Катрич;

нападающие: Евгений Луценко, Вандерсон, Николай Обольский.

Напомним, матч между нальчикским "Спартаком" и московским "Динамо" состоится сегодня. Начало игры - 18.30 по московскому времени.