Денис Давыдов: "В первом тайме не хватило везения - Нальчик хорошо обороняется"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов в перерыве матча 1/8 финала Кубка России против одноклубников из Нальчика (1:1) считает, что матч завершится в пользу столичной команды. Также форвард поделился мнением об эпизоде на 24-й минуте игры, когда мяч после его удара попал в штангу.

- Я думал, что мяч мимо летит. В последний момент стукнулся, - сказал во флеш-интервью Давыдов.

- Чего не хватило "Спартаку" в первом тайме? Понятно, что класс команды вашей выше.

- Думаю, везения. Хотя понятно, что Нальчик хорошо обороняется. У нас есть второй тайм. Думаю, все будет хорошо.

- В матче с "Ливерпулем" "Спартаку" пришлось терпеть, тут - обратная картина. Нужно показать другие козыри.

- Не играл с "Ливерпулем", поэтому тяжело сравнивать.

Трансляция матча "Спартак" – "Спартак" Нч // "Спартак" - "Спартак" Нч. Видео всех голов