"Спартак" - "Спартак" Нч. Видео всех голов

Полузащитник "Спартака" из Нальчика Вениамин Медников открыл счет в матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака". На 19-й минуте встречи хавбек головой отправил мяч в сетку ворот хозяев.

Спустя 11 минут полузащитник Марио Пашалич сравнял счет, воспользовавшись грубой ошибкой защитника гостей.

Трансляция матча "Спартак" – "Спартак" Нч