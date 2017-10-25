19:41 | Футбол — Кубок России

"Спартак" - "Спартак" Нч. Видео всех голов

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Полузащитник "Спартака" из Нальчика Вениамин Медников открыл счет в матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака". На 19-й минуте встречи хавбек головой отправил мяч в сетку ворот хозяев.

Спустя 11 минут полузащитник Марио Пашалич сравнял счет, воспользовавшись грубой ошибкой защитника гостей.

Трансляция матча "Спартак" – "Спартак" Нч

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Tribunal Z

Желаю победы Нальчику! Вся Россия вас поддерживает!

19:58

Tribunal Z

Если Нальчик играет в ничью со Спартаком, значит он Севилью тоже 5-1 выиграет? Ну судя по логике мясного фарша это ведь так

19:57

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а где видео-то? набор странно дергающихся картинок отвратного качества.

19:47