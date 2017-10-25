"Спартак" - "Спартак" Нч. Видео всех голов

Полузащитник "Спартака" из Нальчика Вениамин Медников открыл счет в матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака". На 19-й минуте встречи хавбек головой отправил мяч в сетку ворот хозяев.
Вениамин Медников. Запомните это имя! #СпартакСпартакНч pic.twitter.com/6HrZb4jWhh– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 октября 2017 г.
Спустя 11 минут полузащитник Марио Пашалич сравнял счет, воспользовавшись грубой ошибкой защитника гостей.
Гол Пашалича в ворота нальчикского "Спартака" #СпартакСпартакНч pic.twitter.com/0u32KCaVoE– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 октября 2017 г.
Tribunal Z
Желаю победы Нальчику! Вся Россия вас поддерживает!
19:58
Tribunal Z
Если Нальчик играет в ничью со Спартаком, значит он Севилью тоже 5-1 выиграет? Ну судя по логике мясного фарша это ведь так
19:57
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а где видео-то? набор странно дергающихся картинок отвратного качества.
19:47