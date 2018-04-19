16:13 19 апреля | Футбол — Олимп Кубок России

Давид Юрченко: "У "Тосно" каждая игра по накалу похожа на матч со "Спартаком"

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Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что его главная игра впереди. Тосненцы в среду обыграли "Спартак" (1:1, 5:4 по пенальти) и вышли в финал Кубка России.

– Давид, как вы сегодня спали?

– Спал как обычно. Эмоции не помешали спокойно уснуть – они все остались на поле.

– Это была лучшая игра в вашей жизни?

– Если брать командный результат, то, думаю, это был действительно лучший матч – в этом сезоне. А моя главная игра еще впереди.

– Но в схожих по накалу встречах приходилось участвовать?

– Знаете, у нас каждая игра по накалу похожа на матч со "Спартаком", потому что на каждую мы выходим как на последнюю и стараемся добиться необходимого результата. (Егор БЫЧКОВ)

Полная версия интервью Давида Юрченко
Результаты и календарь Кубка России - здесь

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Patisson

И матч с Зенитом 0:5, лучшее тому докозательство. Вот это и есть настоящая спортивная борьба!

16:53 19 апреля

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