Давид Юрченко: "У "Тосно" каждая игра по накалу похожа на матч со "Спартаком"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что его главная игра впереди. Тосненцы в среду обыграли "Спартак" (1:1, 5:4 по пенальти) и вышли в финал Кубка России.
– Давид, как вы сегодня спали?
– Спал как обычно. Эмоции не помешали спокойно уснуть – они все остались на поле.
– Это была лучшая игра в вашей жизни?
– Если брать командный результат, то, думаю, это был действительно лучший матч – в этом сезоне. А моя главная игра еще впереди.
– Но в схожих по накалу встречах приходилось участвовать?
– Знаете, у нас каждая игра по накалу похожа на матч со "Спартаком", потому что на каждую мы выходим как на последнюю и стараемся добиться необходимого результата. (Егор БЫЧКОВ)
Полная версия интервью Давида Юрченко
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Patisson
И матч с Зенитом 0:5, лучшее тому докозательство. Вот это и есть настоящая спортивная борьба!
16:53 19 апреля