Давид Юрченко: "У "Тосно" каждая игра по накалу похожа на матч со "Спартаком"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что его главная игра впереди. Тосненцы в среду обыграли "Спартак" (1:1, 5:4 по пенальти) и вышли в финал Кубка России.

– Давид, как вы сегодня спали?

– Спал как обычно. Эмоции не помешали спокойно уснуть – они все остались на поле.

– Это была лучшая игра в вашей жизни?

– Если брать командный результат, то, думаю, это был действительно лучший матч – в этом сезоне. А моя главная игра еще впереди.

– Но в схожих по накалу встречах приходилось участвовать?

– Знаете, у нас каждая игра по накалу похожа на матч со "Спартаком", потому что на каждую мы выходим как на последнюю и стараемся добиться необходимого результата. (Егор БЫЧКОВ)

Полная версия интервью Давида Юрченко

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