Чистяков обслужит матч "Крылья Советов" - "Локомотив", Турбин рассудит "Кубань" и "Спартак"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 1/16 финала Кубка России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Крылья Советов" - "Локомотив" обслужит Артем Чистяков из Азова. "Кубань" и "Спартак" рассудит Евгений Турбин из Дмитрова.
20 сентября, среда
"Шинник" – "Урал": судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Авангард" – ЦСКА: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Сергей Суховерхов (Воронеж); инспектор – Александр Лапин (Уфа).
"Тамбов" – "Арсенал": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Волгарь" – "Ростов": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
"Кубань" – "Спартак": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Спартак-Нальчик" – "Динамо-Москва": судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Оренбург" – "Рубин": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Томь" – "Краснодар": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Тюмень" – "Тосно": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
"Луч-Энергия" – "Анжи": судья – Антон Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
21 сентября, четверг
"Динамо – Санкт-Петербург" – "Зенит": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Москва).
"Арарат" – "СКА-Хабаровск": судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
"Олимпиец" – "Уфа": судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Факел" – "Амкар": судья – Александр Борисов (Самара); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Крылья Советов" – "Локомотив": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Енисей" – "Ахмат": судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Локомотив М (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Спартак (футбол)
- Евгений Турбин
- Артем Чистяков
Мастер_Шифу
Опять Турбин. Когда уже погонят главу судей, чтобы такие вот не судили.
13:09
shpasic
петербургскому Динамо светит Кукуян.
12:57