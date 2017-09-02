Андрей Тихонов: "Крылья" будут стараться в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 11-го тура ФНЛ против "Оренбурга" (2:3) отметил, что ход сезона для каждого коллектива зависит от поставленных задач. Специалист подчеркнул, что в предстоящей игре 1/16 финала Кубка России против "Локомотива" самарцы будут стараться достичь достойного результата.

– Хватит ли у нас игроков на два турнира? У каждой команды в наличии 23-24 футболиста. Здесь все зависит от задачи, – цитирует клубная пресс-служба Тихонова. – К нам в Кубке России приедет "Локомотив". Мы будем стараться. Ведь мы играем для болельщиков.