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19:49 | Футбол — Кубок России

Андрей Тихонов: "Крылья" будут стараться в матче с "Локомотивом"


Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 11-го тура ФНЛ против "Оренбурга" (2:3) отметил, что ход сезона для каждого коллектива зависит от поставленных задач. Специалист подчеркнул, что в предстоящей игре 1/16 финала Кубка России против "Локомотива" самарцы будут стараться достичь достойного результата.

– Хватит ли у нас игроков на два турнира? У каждой команды в наличии 23-24 футболиста. Здесь все зависит от задачи, – цитирует клубная пресс-служба Тихонова. – К нам в Кубке России приедет "Локомотив". Мы будем стараться. Ведь мы играем для болельщиков.

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15342

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