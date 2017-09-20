Алексей Гай: "Поздравляю "Спартак" с заслуженной победой над "Кубанью"

Полузащитник "Кубани" Гай Алексей Алексей Гай после матча 1/16 финала Кубка России против "Спартака" (0:2) отметил, что пропущенный гол в концовке первого тайма дал преимущество красно-белым, информирует Rusfootball.info. Хавбек подчеркнул, что несмотря на статус гости давали играть сопернику.

– Какой тайм "Кубани" удался больше.

– Не уверен, что мог дать какую-то оценку, потому что, наверное, хочется поздравить "Спартак" с заслуженной победой. У них было больше моментов, чем у нас. Я думаю, что мы сами где-то ошибались, а где-то сыграл высокий класс футболистов "Спартака".



– Как планировали играть против "Спартака"?

– В принципе, у нас установка особо и не менялась. Мы планировали попробовать играть в свой футбол, больше держать мяч. Но где-то у нас это не получилось.



– Показалось, что команда выходила на игру с особым настроем. Какой момент стал переломным в матче?

– Наверное, о настрое и не стоит говорить вообще. В любом случае, кто бы не приезжал, кубковая игра всегда стоит особняком. Произойти в отдельном матче может все, что угодно. Мы надеялись, что сможем победить. Один из решающих моментов – это гол на последних минутах первого тайма. Он дал определенное преимущество "Спартаку".



– Между уровнем "Спартака" и командами ФНЛ, с которыми вы встречались в этом сезоне, огромная пропасть? Или ничем не удивил чемпион?

– Не то, что бы удивил. Я просто понимаю, что люди играют на высоком уровне, в том числе и в Лиге чемпионов. Несмотря на это, они дают играть в футбол, но нам нужно все равно быть уверенными в себе, чтобы играть с такими командами.