Александр Тарханов: "Урал" - в финале! Что тут еще скажешь?"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 1/2 финала Кубка России против "Рубина" (2:1) отметил, что был рад увидеть заполненные трибуны домашнего стадиона. Специалист также подчеркнул, что характер травмы полузащитника Эрика Бикфалви пока неизвестен.

– В начале игры мы имели преимущество, создавали голевые моменты, один из которых реализовали, – сказал во флеш-интервью Тарханов. – Могли увеличивать свое преимущество, но позже упустили инициативу. Пропустили, заработали в свои ворота пенальти, который, к счастью, соперник не использовал. Началась борьба, в которой мы и смогли забить. Дальше обе команды атаковали на встречных курсах, но мы выиграли и вышли в финал. Что тут еще скажешь? (улыбается)

Характер травмы Бикфалви пока неизвестен. У него был спазм, решили заменить. Что касается болельщиков, то всегда приятно, когда на стадионе аншлаг.