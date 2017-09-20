Александр Селихов: "Микроклимат в "Спартаке"? Мы все уже утрясли в команде"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча против "Кубани" (2:0) отметил, что в первом тайме краснодарцы выглядели хорошо. По его словам, красно-белые будут стремиться поправить турнирное положение в чемпионате.

- "Кубань"? Добротная команда, имела моменты, - цитирует rusfootball Селихова. - "Кубань" хорошо играла в первом тайме, но потом, видимо, немного подустала.

- Сейчас много разговоров о микроклимате в "Спартаке". Было ли у вас какое-то комсомольское собрание в команде после игры с "Тосно"?

- Я думаю, мы все уже утрясли в команде. Нам помогут только победы, и тогда все будет нормально.

- Насколько в "Спартаке" верят в то, что команда сможет подняться наверх?

- Наверх можно подняться, и мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место.

- Как вам игралось в сегодняшней атмосфере? Многие говорили, что аномальная жара сильно влияет.

- Мне в Краснодаре всегда комфортно играть, будь это ФК "Краснодар" или "Кубань". Здесь всегда народ создает ажиотаж футбольный. Мне только приятно здесь играть. Полевым игрокам, может быть, жарко и душно, но мне из ворот нормально.

- ЦСКА и "Краснодар" вылетели из кубка, вам дальше попался "Спартак" из Нальчика. Рады такому развитию событий?

- Нам все равно, с кем играть, потому что на "Спартак" все настраиваются как на последний матч.

- Был в раздевалке разговор с тренером?

- Разговор был какой - все друг друга поблагодарили за победу, похлопали и все.



