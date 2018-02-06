"Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар"

"Зенит" на своем сайте объявил о переходе полузащитника Олега Шатова в "Краснодар". Футболист будет выступать за краснодарский клуб на правах аренды до конца сезона.

Как ранее сообщал "СЭ", за то, чтобы выступать за "быков" до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

Шатов выступал за "Зенит" с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро. В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку. Олег Шатов продолжит сезон в "Краснодаре"



Подробности: https://t.co/fojnLnHhvd pic.twitter.com/WyrqwhnLdF – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 февраля 2018 г.

Что ждет Шатова в "Краснодаре" // Спасите карьеру Шатова! //

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