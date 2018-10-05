Задача Божовича в "Крыльях Советов" – избежать попадания в "стыки"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что руководство клуба поставило перед новым главным тренером Миодрагом Божовичем задачу-минимум избежать попадания по итогам сезона в зону стыковых матчей и зону вылета из премьер-лиги.

Божович в пятницу сменил на посту главного тренера команды Андрея Тихонова.

– Остановились на его кандидатуре, потому что хороший специалист, – цитирует "РИА Новости" Шляхтина. – Есть результат во всех российских клубах. Тот же тульский "Арсенал", тот же "Ростов". Русскоговорящий тренер, хорошо адаптированный к российской реальности. О результатах сейчас рано говорить, но цель – не стыки и не зона вылета. Задача-минимум – 12-е место и выше.

"Крылья Советов" после девяти туров с семью очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.