Юрий Семин: "После 120 минут через два дня уже играли в "Уфе". Непонятно, почему такое происходит"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посетовал на тяжелый календарь в начале сезона РПЛ. По его словам, после игры в Самаре приходится лететь в Уфу.

- Большая группа игроков имела небольшой отпуск, - начал Семин. - За неделю до старта к нам присоседились новички. Тяжелый получился старт сезона. После 120 минут в Самаре лететь играть в Уфу. Эта тема обсуждается давно. Почему это происходит, непонятно. Немного разное функциональное состояние игроков. У всех разное количество тренировок. Присоединился к нам Крыховяк. Он работал по индивидуальной программе, а сейчас впервые готовится в общей группе. Травмированных нет. (Ярослав СУСОВ)