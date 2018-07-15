Юрий Семин: "Невозможно представить "Локомотив" без Фернандеша"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что португалец Мануэл Фернандеш является важным игроком для команды. В прошлом сезоне он провел 41 матч в составе "Локо", в которых забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Болельщики железнодорожников признали хавбека лучшим игроком второй сезон подряд.

- Фернандеш - феноменальный футболист. Невозможно представить "Локомотив" без него, - приводит Observador слова Семина. - Он интеллектуальный игрок, много читает и говорит на нескольких языках. Уверен, он знает историю России лучше, чем я.