Юрий Семин: "Был потрясающий матч - могли проиграть, могли и выиграть"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) сказал, что остался доволен результатом. Наставник железнодорожников отметил капитана армейцев Игоря Акинфеева, который помог урегулировать конфликт между футболистами и успокоить их.

- Стычка? Все, что произошло, то произошло. Молодец в этой ситуации - Игорь Акинфеев. Как настоящий капитан он успокоил обе команды, - сказал Семин в эфире канала "Наш футбол". - Футбол - это эмоции. Без них, наверное, и зрители бы не ходили. Тем более, был потрясающий матч. Могли проиграть, могли и выиграть. Болельщики, я думаю, получили громадное удовольствие. Результатом я, в принципе, доволен. Через два дня после сложной игры они показали такое движение и хорошую игру.

- Ваши эмоции от момента, когда команда в конце матча выбежала в контратаку, но Миранчук вместо удара отдал передачу на Денисова?

- Он ошибся. Конечно, он был обязан забивать. С его техникой, он был просто должен нанести хороший удар.

- Вам, как тренеру, лучше, когда вы на вершине турнирной таблицы, или когда вы притаились и догоняете?

- Главное, что мы на вершине. Есть очко в копилку. Тем более, с такой командой, как ЦСКА. У них была большая мотивация - приблизиться к лидерам. К тому же, они замечательно сыграли с "Базелем", особенно второй тайм. А мы - плохо с "Шерифом". Эмоции были на стороне ЦСКА, но у нас есть характер. Мы еще поборемся.

- Счет по игре?

- Думаю, да.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА