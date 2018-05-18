Вячеслав Матюшенко: "Парфенов в "Урале"? Общаюсь с тренером каждый день, поэтому делаю, вывод, что это слухи"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко в интервью "СЭ" отметил, что клуб и дальше, хочет, чтобы главным тренером команды оставался Дмитрий Парфенов.
- Слухи отправляют Парфенова в "Урал".
- Я тоже их слышал. Могу сказать, что общаюсь с тренером каждый день, поэтому делаю вывод, что это только слухи. Никакой конкретики пока нет.
- Если попросит, отпустите?
- Пока он ко мне по этому вопросу не обращался. Обратится - будем разговаривать.
- Но на данный момент вы хотите продолжить сотрудничество с Пафеновым?
- Футбольный клуб "Тосно" хочет, чтобы команду и дальше тренировал Парфенов. (Андрей СИЗЯКИН)
Полная версия интервью Вячеслава Матюшенко - по ссылке