Вячеслав Караваев: "Было видно, что у Чалова есть потенциал"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев, ранее выступавший за ЦСКА - о форварде московских армейцев Федоре Чалове.

– Видели гол Чалова в матче "Реал" – ЦСКА, да и саму игру?

– Конечно! Приятно. В первую очередь за молодых ребят. С тем же Федей Чаловым тренировались вместе за основу ЦСКА. "Реал" обыграть на "Сантьяго Бернабеу", забить, трешку отгрузить – это мечта! "Реал" – это в любом составе "Реал". Тем более на его поле.

– Когда тренировались с Чаловым, понимали, что из него может многое получиться?

– Конечно. Если человека, почти минуя дубль, сразу берут в основу, то потенциал ясен. Да, с ходу что-то не получалось, тем более что тогда в ЦСКА был Думбья. Конкурировать с ним было невозможно. Но потом Сейду ушел, курс у клуба сменился. Парень понял, что тренер доверяет. Началось это, кстати, со Слуцкого. Еще при нем Федя стал играть и забивать, понял, что может играть на таком уровне. (Игорь Рабинер)

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