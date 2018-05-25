"Всё спустил на одежку и кроссовки". Витинью рассказал о первой зарплате

Форвард ЦСКА Витинью в эфире CSKA TV рассказал, что первую зарплату получил в 15 лет. По словам игрока, он был совсем молоденьким, поэтому спустил все деньги на одежду и кроссовки.



- Моя первая зарплата была 700 реалов. Если поделить по курсу один к трем, получается в районе 300 долларов, - сказал Витинью. - Мне тогда было 15 лет, совсем молоденький, поэтому все спустил на одежку и кроссовки.



Мое первое воспоминание связанное с футболом - это стадион "Маракана". Мне 6 лет, мой отвец повел меня на матч "Фламенго". Знаю также, что в 1 год меня одели в майку с фамилией Ромарио, у меня очень много фотографий дома.



