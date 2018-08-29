Валерий Газзаев: "Акинфеева после продления контракта можно назвать легендой ЦСКА"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев отметил, что вратаря Игоря Акинфеева после продления контракта можно уже назвать легендой армейского клуба. По его словам, голкипер является примером для молодых футболистов.

В среду ЦСКА объявил о заключении нового соглашения с Акинфеевым, продлив контракт на четыре года.

– То, что он предан ЦСКА, практически говорит о том, что он становится легендой клуба, – цитирует ТАСС Газзаева. – Его профессиональные и человеческие качества, ответственность позволяют играть на таком уровне и сохранять великолепную форму. ЦСКА абсолютно правильно поступил, такими игроками, как Игорь Акинфеев надо дорожить. Это пример и для молодых футболистов: человек своим отношением, преданностью и ответственностью показал, как нужно служить своему клубу и отечеству.

Его можно назвать визитной карточкой ЦСКА – он вырос в ДЮСШ ЦСКА, потом стал выступать за этот клуб, немногие футболисты прошли такой путь. Я сразу вспоминаю Яшина, который всю свою жизнь провел в "Динамо". У Игоря схожая судьба, его уровень позволяет говорить, что это выдающийся игрок. То, что ЦСКА так бережно относится к Акинфееву, это очень хорошо, Игорь этого заслуживает.

Если была бы возможность уехать в ведущий клуб английской или испанской лиги, он бы уехал. А во второстепенные клубы с его уровнем и статусом он не имел права уезжать.