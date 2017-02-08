Вагнер Лав: "Если Гинер позовет в ЦСКА - сразу приеду"

Нападающий "Аланьяспор" Вагнер Лав, ранее выступавший в составе ЦСКА, в интервью "Спорт день за днем" подчеркнул, что сохранил хорошие отношения с президентом армейцев Евгением Гинером. Бразилец готов без промедлений пополнить состав красно-синих, если будет нужен команде.

- Вагнер, где ваши знаменитые косички? - вопрос Вагнеру.

- (Смеется.) Они выпали. Я же немножко постарел, волосы выпадают вместе с косичками.

- По словам Василия Березуцкого, из всех легионеров чемпионата России вы остаетесь самым-самым.

- (Смеется.) Вы Васе передайте, что если он очень хочет, то я вернусь для того, чтобы снова работать с ним вместе. Ну а если серьезно, то если президент позовет - сразу приеду.

- Вы же в том ЦСКА Гинера называли "папа". Когда с Евгением Ленноровичем последний раз виделись? Может быть, созванивались?

- Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедлений.