Ташаев полетел с "Динамо" на сбор в Болгарию

"Динамо" отправилось на сбор в Болгарию, информирует официальный Твиттер бело-голубых.

На сбор полетели 22 футболиста: Шунин, Лещук, Зириков, Евгеньев, Козлов, Морозов, Шуньич, Рыков, Хольмен, Теттех, Панченко, Зотов, Липовой, Ташаев, Грулев, Темников, Терехов, Соснин, Соу, Обольский, Марков и Луценко.

По ходу сбора к команде присоединятся Владимир Москвичев, Фёдор Черных и Константин Рауш.

Ранее появилась информация, что Ташаев покинет "Динамо" 4 июля и, скорее всего, перейдет в "Спартак".

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