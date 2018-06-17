Ташаев полетел с "Динамо" на сбор в Болгарию

"Динамо" отправилось на сбор в Болгарию, информирует официальный Твиттер бело-голубых.
На сбор полетели 22 футболиста: Шунин, Лещук, Зириков, Евгеньев, Козлов, Морозов, Шуньич, Рыков, Хольмен, Теттех, Панченко, Зотов, Липовой, Ташаев, Грулев, Темников, Терехов, Соснин, Соу, Обольский, Марков и Луценко.
Сегодня #Динамо начало #сборвБолгарии. В составе делегации 22 футболиста: Шунин, Лещук, Зириков, Евгеньев, Козлов, Морозов, Шунич, Рыков, Хольмен, Теттех, Панченко, Зотов, Липовой, Ташаев, Грулёв, Темников, Терехов, Соснин, Самба Соу, Обольский, Марков, Луценко. pic.twitter.com/TQ8eUL6Sq6– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 17 июня 2018 г.
По ходу сбора к команде присоединятся Владимир Москвичев, Фёдор Черных и Константин Рауш.
Ранее появилась информация, что Ташаев покинет "Динамо" 4 июля и, скорее всего, перейдет в "Спартак".