Суд вновь не стал рассматривать заявление "Тосно" о банкротстве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движения заявление АНО "Футбольный клуб "Тосно" о собственном банкротстве.

Как сообщают РИА Новости, суд не стал рассматривать заявление по существу, так как клуб не направил копии заявления о банкротстве и прилагаемые к нему документы в адрес кредиторов и уполномоченного органа.

Ранее суд уже оставлял дело без движения до 21 августа. В этот срок клуб должен был устранить нарушения, однако не сделал этого. 24 августа суд принял решение о возвращении заявления.

В прошлом сезоне "Тосно" стал победителем Кубка России и вылетел из премьер-лиги. Из-за долгов клуб не прошел лицензирование ФНЛ и прекратил существование.