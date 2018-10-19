Суд оставил под стражей четвертого обвиняемого по делу Кокорина и Мамаева

Московский городской суд оставил под стражей детского тренера по футболу Александра Протасовицкого - еще одного фигуранта дела о драке с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Постановление Тверского районного суда, которым в отношении Александра Протасовицкого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, - цитирует сайт РАПСИ судью Юлию Манеркину.

Ранее суд также отклонил апелляции Кокорина и Мамаева о переводе из СИЗО под домашний арест. Все трое были взяты под стражу до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!