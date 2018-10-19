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Суд оставил под стражей четвертого обвиняемого по делу Кокорина и Мамаева

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Московский городской суд оставил под стражей детского тренера по футболу Александра Протасовицкогоеще одного фигуранта дела о драке с участием нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева

Постановление Тверского районного суда, которым в отношении Александра Протасовицкого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, - цитирует сайт РАПСИ судью Юлию Манеркину.

Ранее суд также отклонил апелляции Кокорина и Мамаева о переводе из СИЗО под домашний арест. Все трое были взяты под стражу до 8 декабря. 

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

 

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Дополнительная информация

http://rapsinews.ru/judicial_news/20181019/289827812.html

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