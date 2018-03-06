"Спартак" показал, как Джикия восстанавливается от травмы

Пресс-служба "Спартака" выпустила ролик, в котором показано, как защитник Георгий Джикия восстанавливается после травмы. Игрок сборной России повредил крестообразные связки в январе в контрольном матче и выбыл, скорее всего, до конца сезона.

- Первые мысли не могу вспомнить, но по-любому было разочарование, - сказал Джикия. Понимал, что предстоит большой путь по восстановлению пройти. Первые дни тренировок были самые тяжелые. Когда ты, грубо говоря, не можешь наступить на ногу, а тебе говорят: спускайся в тренажерный зал.

- Говорят, что травма меняет людей.

- Возможно, прошло слишком мало времени, но я изменений не почувствовал.

- То есть это тот же Джикия?

- Да это тот же Джикия. Хотелось бы побыстрее восстановиться, но торопиться не стоит.