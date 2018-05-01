22:28 1 мая | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" и "Шальке" поборются за Калинича

Никола КАЛИНИЧ. Фото AFP
Никола КАЛИНИЧ. Фото AFP
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Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич, в этом сезоне выступающий за "Милан" на правах аренды, летом может покинуть чемпионат Италии, утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, на 30-летнего форварда претендуют "Спартак" и "Шальке".

Отметим, что хорватский форвард перешел в "Милан" в августе 2017 года. Сезон-2017/18 он проводит за "россонери" на правах аренды, после чего клуб из Милана будет обязан выплатить за игрока 20 миллионов евро (трансферная стоимость по оценке transfermarkt.de - 16 миллионов евро). Соглашение, заключенное прошлым летом, рассчитано до конца сезона-2020/21.

В составе "Милана" Калинич принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 6 мячей и сделав 4 результативных передачи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lennon

Предпенс с низкой результативностью..... Скоро в атаке будут играть форварды, которым по 35?!

23:20 1 мая

delacrua

с такой результативностью... это родственник заболотного? да еще за такие деньги...

22:44 1 мая

allehandro

Начитается. Может Спартак еще по версии СМИ поспорит за Криштиану и Лионеля)))

22:37 1 мая

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