СМИ: "Спартак" и "Шальке" поборются за Калинича

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич, в этом сезоне выступающий за "Милан" на правах аренды, летом может покинуть чемпионат Италии, утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, на 30-летнего форварда претендуют "Спартак" и "Шальке".
Отметим, что хорватский форвард перешел в "Милан" в августе 2017 года. Сезон-2017/18 он проводит за "россонери" на правах аренды, после чего клуб из Милана будет обязан выплатить за игрока 20 миллионов евро (трансферная стоимость по оценке transfermarkt.de - 16 миллионов евро). Соглашение, заключенное прошлым летом, рассчитано до конца сезона-2020/21.
В составе "Милана" Калинич принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 6 мячей и сделав 4 результативных передачи.
Lennon
Предпенс с низкой результативностью..... Скоро в атаке будут играть форварды, которым по 35?!
23:20 1 мая
delacrua
с такой результативностью... это родственник заболотного? да еще за такие деньги...
22:44 1 мая
allehandro
Начитается. Может Спартак еще по версии СМИ поспорит за Криштиану и Лионеля)))
22:37 1 мая