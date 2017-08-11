СМИ: Луан отказался переходить в "Спартак"

Нападающий "Гремиу" Луан отклонил предложение "Спартака"​ о переходе, информирует Grêmio News. Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере 24-летнего бразильца.

Однако сам футболист позже отметил, что его никто по поводу перехода не спрашивал и хотят продать против его воли. По сообщениям СМИ, сумма трансфера Луана из "Гремиу" в "Спартак" должна была составить порядка 22-25 миллионов евро.

На днях Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии. В этом сезоне в составе "Гремиу" Луан забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче.

BOMBA: Luan rejeita Spartak e afirma "Só jogo na Rússia quando tiver Wood's lá." – Grêmio News (@gremionahora) 11 августа 2017 г.

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