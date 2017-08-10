Нападающий "Гремиу" Луан, который может перейти в "Спартак", вызван в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Эквадором и Колумбией, информирует официальный сайт клуба. Встречи пройдут 31 августа и 5 сентября.
Напомним, Бразилия стала второй по счету сборной (после России. - Прим. "СЭ"), отобравшейся на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Ранее сообщалось о том, что "Спартак" согласовал с "Гремиу" трансфер форварда и заплатит за него 22-25 миллионов евро. Форвардом также интересуются "Ливерпуль" и "Арсенал", которые могут помешать осуществлению трансфера.
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#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA
бразильцы торгаши хуже таджиков
17:50
ЗЗ+
Ща опять поднимут на него цену
17:46