Нападающий "Гремиу" Луан, который может перейти в "Спартак"​, вызван в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Эквадором и Колумбией, информирует официальный сайт клуба. Встречи пройдут 31 августа и 5 сентября.

Напомним, Бразилия стала второй по счету сборной (после России. - Прим. "СЭ"), отобравшейся на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что "Спартак" согласовал с "Гремиу" трансфер форварда и заплатит за него 22-25 миллионов евро. Форвардом также интересуются "Ливерпуль" и "Арсенал", которые могут помешать осуществлению трансфера.