СМИ: Ивелин Попов может уйти из "Спартак" в китайский клуб за 5 миллионов долларов

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов получил предложение от китайского клуба "Ханчжоу Гринтаун", утверждает sportal.bg. В случае перехода 31-летний хавбек заработает 5 миллионов долларов.

Возглавялет команду из Китая легенда "Барселоны" Серхи Бархуан, а тренером вратарей является соотечественник Попова болгарин Здравко Здравков.

Добавим, что "Ханчжоу" выступает во втором дивизионе чемпионата Китая, но хочет перейти в высшую лигу.

По информации "СЭ", на Попова также претендуют "Рубин" и "Ростов". Речь идет об аренде футболиста, контракт которого с красно-белыми заканчивается летом 2019 года.

В этом сезоне легионер провел за "Спартак" 13 матчей, сделав 1 голевую передачу.