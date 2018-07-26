Сесар Навас будет капитаном "Рубина" в новом сезоне

Защитник "Рубина" Сесар Навас будет капитаном команды в новом сезоне. 38-летний футболист выступал в казанском клубе с 2009 по 2015 год, после чего два сезона провел в "Ростове" и вернулся в "Рубин" прошлым летом. Сегодня он принял участие в совместной пресс-конференции с главным тренером Курбаном Бердыевым.

– Кто будет капитаном команды в новом сезоне? - вопрос Бердыеву.

– Он рядом, он и будет. Мы благодарны Сесару, что он с пониманием отнесся к нашей финансовой ситуации. Мы ему сказали: Сесар, у нас сейчас практически новая команда, нужен тот человек, который объединяет. Он согласился, хотя пропустил сборы, но, тем не менее, сейчас в хорошем функциональном состоянии. Мы очень рады, что он согласился.

– Все понимают, что в клубе непростая финансовая ситуация. Какие у вас ожидания от этого сезона? Каким итогом вы были бы довольны? Возможно ли попадание в первую половину турнирной таблицы?

– Вы сложный вопрос задаете. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовые условия, ни тех игроков, которых мы пытаемся приобрести, в аренду или бесплатно. Собираем с миру по нитке. Но надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне.

До конца прошлого сезона капитаном команды был Олег Кузьмин, который оставил "Рубин" этим летом.