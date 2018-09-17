Сергей Томаров: "Ситуация у "Уфы" не критичная. Из нее просто нужно выходить"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров - о турнирном положении команды.

- Конечно, будем стараться исправлять ситуацию. Она не может нас радовать. Хотя вся борьба впереди, - цитирует специалиста "Реальное время". - Это все – совокупность причин. Мы стартовали со второго квалификационного раунда в Лиге Европы, так как Россию в новом еврокубковом сезоне представляли сразу шесть команд. Это наложило свой отпечаток. Добавьте к этому еще микротравмы футболистов. Но мы прекрасно понимали, на что идем. Изначально хотелось везде выступить хорошо. Теперь – что имеем, то имеем. Придется доказывать свою состоятельность в грядущих матчах РПЛ. Ситуация не критичная. Из нее просто необходимо выходить.

"Уфа" занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе четыре очка в семи матчах.

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Турнирная таблица чемпионата