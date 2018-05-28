12:44 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Зенит" превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы!"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, отметил рекордную посещаемость на домашних матчах "Зенита". Также глава премьер-лиги похвалил ведущие клубы чемпионата России за работу с болельщиками.

– "Зенит" превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы! Его матчи посетило более миллиона болельщиков. И клубные европейские организации это отдельно отметили, мне оттуда специально звонили. Но вообще я хотел бы похвалить за работу с болельщиками все ведущие клубы премьер-лиги. Работа ими проделана очень большая.(Филипп ПАПЕНКОВ)

Таблица переходов РФПЛ //
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК:

Интересно,он идиот или прикидывается?

12:58

баламошка

А по бесплатным билетам он превзошёл даже все лиги Мира.

12:49

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