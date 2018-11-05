Сергей Игнашевич: "Моего сына включили в заявку на Юношескую лигу УЕФА не по моей инициативе"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич сказал, что не имеет отношения к включению своего сына Дмитрия в заявку команды на Юношескую лигу УЕФА.

- Мой сын сейчас в академии, у нас была сложная кадровая ситуация, перед матчем Юношеской лиги УЕФА пришлось подключать ребят из академии, в том числе и моего сына, но это не моя инициатива, а решение главного тренера. Есть пример Андрея Тихонова. Я знаю, что сын ходит за ним по командам, по разным городам. Не знаю, как к этому относится. Возможно, он талантливый парень, и поэтому он с ним везде работает. И есть пример Димы Хохлова. Он, уже будучи в дубле, сказал, что не возьмет своего сына. Он уехал куда-то в аренду, и я не знаю, играет ли он вообще, - сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Я читал его интервью, он сказал, что не может побороть отцовские чувства и объективно оценивать своего сына. Такой же вопрос я задал и тренеру дубля: как быть в этой ситуации? От Андрея Аксенова я получил правильный, на мой взгляд, ответ, что я не должен принимать решение по этому поводу, потому что я не могу быть объективным.