21:26 2 марта | Футбол — РФПЛ

Сергей Галицкий: "Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом - футболом"

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Владелец "Краснодара" и бизнесмен Сергей Галицкий встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В частности, Галицкий рассказал, что хочет заниматься любым делом, которым он назвал футбол.

– Наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности, – цитирует официальный сайт администрации Краснодарского края Галицкого. –  Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь

Дополнительная информация

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/424585/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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jeltaagazetenka

Posidelov87 сказки не рассказывай ростов за прошлый сезон меньше забил

23:40 2 марта

эд.гар

Вы , Сергей , достойнейший человек и многогранная личность. От души приветствую Ваше решение и желаю успеха Вам и Вашему клубу.

23:39 2 марта

DamnedAspid

Не понял..

22:58 2 марта

СашаРичагин

Любимым делом, в котором я ни уха ни рыла не смыслю.

22:56 2 марта

Serenky25

Ну только министром финансоф

22:28 2 марта

Posidelov87

завтра 0-4 получат от ростова вот и будет новый вектор развития.

22:25 2 марта

Versus67

В отпуск ушёл...на премьерство.

22:01 2 марта

Serenky25

Ну Это ВВ. Не иначе!

21:50 2 марта

Edmundo.Baldivieso

Впереди смена вектора развития...

21:34 2 марта

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