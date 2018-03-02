Сергей Галицкий: "Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом - футболом"

Владелец "Краснодара" и бизнесмен Сергей Галицкий встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В частности, Галицкий рассказал, что хочет заниматься любым делом, которым он назвал футбол.

– Наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности, – цитирует официальный сайт администрации Краснодарского края Галицкого. – Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь