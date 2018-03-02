Сергей Галицкий: "Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом - футболом"

Владелец "Краснодара" и бизнесмен Сергей Галицкий встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В частности, Галицкий рассказал, что хочет заниматься любым делом, которым он назвал футбол.
– Наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности, – цитирует официальный сайт администрации Краснодарского края Галицкого. – Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь
jeltaagazetenka
Posidelov87 сказки не рассказывай ростов за прошлый сезон меньше забил
23:40 2 марта
эд.гар
Вы , Сергей , достойнейший человек и многогранная личность. От души приветствую Ваше решение и желаю успеха Вам и Вашему клубу.
23:39 2 марта
DamnedAspid
Не понял..
22:58 2 марта
СашаРичагин
Любимым делом, в котором я ни уха ни рыла не смыслю.
22:56 2 марта
Serenky25
Ну только министром финансоф
22:28 2 марта
Posidelov87
завтра 0-4 получат от ростова вот и будет новый вектор развития.
22:25 2 марта
Versus67
В отпуск ушёл...на премьерство.
22:01 2 марта
Serenky25
Ну Это ВВ. Не иначе!
21:50 2 марта
Edmundo.Baldivieso
Впереди смена вектора развития...
21:34 2 марта