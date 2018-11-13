Сергей Балахнин: "Ростову" вполне по силам попасть в еврокубки

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин считает, что команда может пробиться в еврокубки.
– Самое главное для команды – сохранить стабильность, – цитируют специалиста "Известия". – Говорить о том, что они являются претендентами на медали, пока рано. Но попасть в еврокубки им вполне по силам.
"Ростов" занимает четвертое место в РПЛ, имея в активе 23 очка в 14 играх.
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Дополнительная информация
https://iz.ru/811201/sevastian-terletckii/podoshli-k-ekvatoru-v-rpl-otygrali-pochti-polovinu-matchei-sezona
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