Семин объяснил отсутствие Хеведеса, Денисова и Фернандеша в матче с "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" объяснил, почему в матче 14-го тура чемпионата с "Рубином" не играли Бенедикт Хеведес, Игорь Денисов и Мануэл Фернандеш.

– По какой причине в последнем матче в Казани не играли Хеведес, Денисов и Фернандеш?

– Фернандеш был травмирован. А Хеведас с Денисовым были здоровы. Просто сейчас все футболисты находятся в хороших кондициях. А потому я дал возможность проявить себя другим игрокам. При таком количестве получивших повреждения игроков, которые обрушились на "Локомотив", для того, чтобы поддерживать команду в тонусе, нужна ротация.

– Да, но Денисов – капитан команды...

– Ни один игрок при календаре, как у нас, не в состоянии выдержать такие нагрузки. 5 игр за 13 дней! Два перелета по 6 часов в оба конца: в Красноярск и Порту. 24 часа футболисты сидят в самолете, играя через два дня на третий. Еще и разница во времени между Порту и Красноярском – 7 часов. Поэтому и приходится давать игрокам паузы.

– Не рискует ли тренер, оставляя авторитетных футболистов на скамейке, или они сами все понимают?

– Это очень тонкий момент. Ни для кого нет постоянного места в составе, есть постоянная конкуренция. И ее должны выдерживать, как опытные, так и молодежь.

Еще один из факторов – травмы ведущих игроков. За этот сезон у нас получали повреждения Рыбус, Чорлука, Смолов, Фарфан – из-за участия в чемпионате мира они не прошли полноценную подготовку к сезону. Коломейцев тоже травмировался, Кверквелия получал дисквалификацию... Я уже сбиваюсь со счета, сколько потерь случилось за сезон. Это и заставляет вносить перемены в состав. (Александр Львов)

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