"Ростов" 10 лет назад подписал контракт с Гацканом

"Ростов" в Твиттере напомнил, что ровно 10 лет назад, 15 июля 2008 года, состав команды пополнил Александр Гацкан. До перехода в команду из Ростова-на-Дону молдавский полузащитник два года выступал за "Рубин".

"Капитан, ты стал символом "Ростова", – говорится в сообщении пресс-службы клуба. – Ты был с нами в моменты красивых побед и обидных поражений, а твою фамилию знает каждый ростовчанин".

За 10 лет в составе "Ростова" Гацкан провел 285 матчей, забив 22 мяча. Вместе с дончанами он стал обладателем Кубка России-2013/14, а также завоевал серебряные медали чемпионата России-2015/16.

💛💙



Ровно 10 лет назад Александр Гацкан подписал контракт с "Ростовом".



Капитан, ты стал символом "Ростова".



Ты был с нами в моменты красивых побед и обидных поражений, а твою фамилию знает каждый ростовчанин.



Поздравляем и гордимся, что вместе – #мыростов pic.twitter.com/afbzz7LIou – Football Club Rostov (@rostovfc) 15 июля 2018 г.

Все о чемпионате России по футболу – здесь