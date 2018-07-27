Роман Зобнин: "Хотел бы, как Черчесов, взять автограф у президента"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что очень хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Завтра глава государства будет вручать государственные награды футболистам и тренерам сборной России.

- Завтра президент будет вручать госнаграды. Успеете?

- Утром поедем на вручение. Выезжаем из отеля, получаем награды и возвращаемся обратно. Я не волнуюсь, но хочу увидеть президента, сфотографироваться с ним.

- Автограф у него возьмёте, как Станислав Саламович?

- Да, хотелось бы. (Ярослав СУСОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Завтра же "Спартак" сыграет с "Оренбургом" в матче 1-го тура РПЛ.

Все о чемпионате России по футболу – здесь