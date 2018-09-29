Ролан Гусев: "В "Спартаке" больше думают о лайках и скандалах"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев заступился за Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, отстраненных на неопределенный срок от "Спартака".

- Проблема в том, что в "Спартаке" сейчас больше думают не о футболе, а о лайках и скандалах. Не представляю, чтобы такие вещи происходили в нормальном серьезном клубе, - цитирует RT Гусева. - В ЦСКА я не помню ни одного публичного скандала за 16 лет.

Там не привыкли выносить сор из избы. Конечно, конфликты периодически возникали, но они решались за закрытыми дверями, а не в СМИ. Сели, пообщались - все. Считаю некрасивым, что всех собак сейчас повесили на Ещенко и Глушакова. Это внутренняя кухня "Спартака". Наверное, им нравится попадать в такие истории и делать себе подобный пиар.

По словам Гусева, несмотря на все проблемы, "Спартак" является фаворитом в матче 9-го тура чемпионата России с "Ростовом".

- При всем уважении к "Ростову", даже с учетом всех проблем "Спартака" взять очки на "Открытие Арене" им будет тяжело. Да, настрой у гостей будет особенным, но и красно-белым отступать некуда, ведь они не знают побед месяц.

Российская премьер-лига: 9-й тур, "Спартак" - "Ростов", 30 сентября 2018, прямая онлайн-трансляция (начало - 19.00 мск)