Роберто Манчини: "Поздравляю "Локомотив" с чемпионством"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) отметил, что команда пыталась вырвать победу в концовке. Железнодорожники после этой игры стали чемпионами, питерцы остались на пятом месте.

– Поздравляю "Локомотив" с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол.

– Можно ли сказать, что "Локомотив" был самым серьезным соперником по ходу сезона?

– "Локомотив" в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они – в 19. За счет этого, как я считаю, "Локомотив" заслуженно стал чемпионом. (Игорь НОВИКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"