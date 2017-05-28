Роберт Евдокимов: "Мое время в "Оренбурге" закончилось"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "СКА-Хабаровск" (0:0, 3:5 – пен.) в стыковых матчах за место в премьер-лиге извинился перед болельщиками. Специалист также добавил, что команда поплатилась за то, что не реализовала свои моменты.

– Поздравляю "СКА-Хабаровск" с выходом в премьер-лигу, – цитирует пресс-служба "Оренбурга" Евдокимова. – Они решили свою задачу, а мы, к сожалению, сделать этого не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками. С одной стороны, провели хорошие пять с половиной лет, с другой стороны, вылетели из премьер-лиги. Тем не менее, показали городу, что такое премьер-лига. Мы - хорошая команда.

Что касается игры, неправы те, кто думал, что это будет простой матч. Эта команда и "Спартак" обыгрывала в Кубке. Нам было очень тяжело. С приходом нового тренера они стали играть еще более организованно и лучше. Сегодня мы доминировали, создали достаточное количество голевых моментов, которые не реализовали, поэтому поплатились.

Со своей стороны хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, нынешнего генерального директора, президента клуба, всех болельщиков, всех журналистов. Мое время в "Оренбурге" закончилось. Всем удачи и успехов.