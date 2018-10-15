Риера открыл футбольную академию в Омске

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера открыл в столице Прииртышья свою футбольную академию, сообщают "Вести Омск". Тренировки будут проходить на базе стадиона “Красная звезда”.
В торжественной церемонии открытия академии помимо Риеры также принял участие бывший форвард "Барселоны" Луис Гарсия.
В тренерский штаб академии вошли сам Риера, Андрей Гефель и Андрей Свидзинский и Эльдар Мамедов. Занятия будут проходить в группе спортивного совершенствования для подростков в возрасте от 13 до 17 лет.
В академии планируется организовывать мастер-классы с участием Пепе Рейны и Виктора Вальдеса.
Риера с 2009 года женат на девушке из Омска. Семья испанца воспитывает трех детей.
Дополнительная информация
http://vesti-omsk.ru/2018/10/15/ispanec-albert-riera-otkryl-v-stolice-priirtyshja-svoju-sportivnuju-akademiju/