Риера открыл футбольную академию в Омске

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера открыл в столице Прииртышья свою футбольную академию, сообщают "Вести Омск". Тренировки будут проходить на базе стадиона “Красная звезда”.

В торжественной церемонии открытия академии помимо Риеры также принял участие бывший форвард "Барселоны" Луис Гарсия.

В тренерский штаб академии вошли сам Риера, Андрей Гефель и Андрей Свидзинский и Эльдар Мамедов. Занятия будут проходить в группе спортивного совершенствования для подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

В академии планируется организовывать мастер-классы с участием Пепе Рейны и Виктора Вальдеса.

Риера с 2009 года женат на девушке из Омска. Семья испанца воспитывает трех детей.