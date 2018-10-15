14:54 | Футбол — РПЛ

Риера открыл футбольную академию в Омске

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Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера открыл в столице Прииртышья свою футбольную академию, сообщают "Вести Омск". Тренировки будут проходить на базе стадиона “Красная звезда”. 

В торжественной церемонии открытия академии помимо Риеры также принял участие бывший форвард "Барселоны" Луис Гарсия.

В тренерский штаб академии вошли сам Риера,  Андрей Гефель и Андрей Свидзинский и Эльдар Мамедов. Занятия будут проходить в группе спортивного совершенствования для подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

В академии планируется организовывать мастер-классы с участием Пепе Рейны и Виктора Вальдеса.

Риера с 2009 года женат на девушке из Омска. Семья испанца воспитывает трех детей.

Дополнительная информация

http://vesti-omsk.ru/2018/10/15/ispanec-albert-riera-otkryl-v-stolice-priirtyshja-svoju-sportivnuju-akademiju/

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