Прядкин не слышал о желании Дюкова выдвигаться на пост президента РФС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, который будет исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза (РФС), рассказал, что не слышал о желании председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова выдвигаться на пост президента РФС. Он подтвердил, что Дюков присутствовал на заседании исполкома РФС, которое состоялось сегодня в Доме футбола.

- Дюков присутствовал на исполкоме, но не слышал, что он хочет выдвигаться.

Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС на 22 февраля 2019 года. До этого момента исполняющим обязанности президента РФС будет глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В среду стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента РФС. (Андрей Михайлов)

Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!