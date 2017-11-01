18:22 | Футбол — РФПЛ

Понтус Вернблум: "Решения по контракту с ЦСКА еще не принял"

1

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул, что еще не принял решения по поводу нового контракта с армейцами. Срок текущего соглашения шведа истекает летом 2018 года, за ЦСКА он играет с сезона-2011/12.

- Ваш контракт с армейцами заканчивается летом 2018 года. Разговаривали с руководством о возможном продлении?

- Мы сядем и поговорим позже. Еще очень рано. Посмотрим, что случится в будущем.

- Но есть ли желание остаться в ЦСКА?

- Еще не принял решение. Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Вернблума

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Marta2017

Заработок от 7000 рублей\ ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек ! 1. Главное условие - Вы должны проживать в РОССИИ, либо странах СНГ. 2. Желание работать и зарабатывать. 3. Компьютер или ноутбук. Если такие условия Вам подходят, то мы незамедлительно начнем наше сотрудничество. Подробнее http://malolit.is-great.org

18:28