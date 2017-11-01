Понтус Вернблум: "Решения по контракту с ЦСКА еще не принял"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул, что еще не принял решения по поводу нового контракта с армейцами. Срок текущего соглашения шведа истекает летом 2018 года, за ЦСКА он играет с сезона-2011/12.

- Ваш контракт с армейцами заканчивается летом 2018 года. Разговаривали с руководством о возможном продлении?

- Мы сядем и поговорим позже. Еще очень рано. Посмотрим, что случится в будущем.

- Но есть ли желание остаться в ЦСКА?

- Еще не принял решение. Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Вернблума