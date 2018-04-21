Погребняк успешно прооперирован, восстановление займет от шести до восьми месяцев

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что нападающий клуба Павел Погребняк успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии. По словам Матюшенко, восстановление 34-летнего форварда займет от шести до восьми месяцев.

Напомним, Погребняк получил травму в полуфинальном матче Кубка России против "Спартака" (1:1, пен. – 5:4).

– Погребняк в Финляндии, вчера ему сделали операцию, она прошла успешно, – цитирует ТАСС Матюшенко. – Согласно прогнозу, восстановление займет от шести до восьми месяцев. Все будет зависеть о того, как он пройдет реабилитацию.

Новый контракт? Все будет зависеть от самого Павла. Если он захочет играть, он будет играть. Травма не скажется на нашем желании предложить ему новый контракт.

Погребняк перешел в "Тосно" из "Динамо" в феврале 2018 года. За это время он провел восемь матчей и отличился четыре раза.