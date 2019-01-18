13:04 | Футбол — РПЛ

Почему Еременко надо брать номер 12! Двенадцатый переход из "Спартака" в "Ростов"

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Переход Романа Еременко – двенадцатый в истории, когда футболист "Спартака" становится игроком "Ростова". К самым значимым можно отнести аренду Артема Дзюбы и трансфер Стипе Плетикосы. Оба футболиста оставили яркий свет в истории "Ростова". (Алексей Мороз)

Статистика футболистов "Ростова", пришедших из "Спартака", в чемпионатах России

Игрок

Год перехода

Игры

Голы

н. Михайло Пьянович

2007

11

3

п. Александр Павленко

2009

33

6

в. Стипе Плетикоса

2011

110

-151

в. Сергей Песьяков

2012, 2017

24

-22

в. Николай Заболотный

2012

1

-

п. Александр Шешуков

2012

46

-

п. Джано Ананидзе

2013

22

3

н. Артем Дзюба

2013, 2015

39

18

з. Владимир Гранат

2016

12

-

з. Евгений Макеев

2017

16

-

п. Александр Зуев

2017

38

2

п. Роман Еременко

2019

-

-
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