Почему Еременко надо брать номер 12! Двенадцатый переход из "Спартака" в "Ростов"

Переход Романа Еременко – двенадцатый в истории, когда футболист "Спартака" становится игроком "Ростова". К самым значимым можно отнести аренду Артема Дзюбы и трансфер Стипе Плетикосы. Оба футболиста оставили яркий свет в истории "Ростова". (Алексей Мороз)

Статистика футболистов "Ростова", пришедших из "Спартака", в чемпионатах России