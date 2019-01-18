Почему Еременко надо брать номер 12! Двенадцатый переход из "Спартака" в "Ростов"

Переход Романа Еременко – двенадцатый в истории, когда футболист "Спартака" становится игроком "Ростова". К самым значимым можно отнести аренду Артема Дзюбы и трансфер Стипе Плетикосы. Оба футболиста оставили яркий свет в истории "Ростова". (Алексей Мороз)
Статистика футболистов "Ростова", пришедших из "Спартака", в чемпионатах России
|
Игрок
|
Год перехода
|
Игры
|
Голы
|
н. Михайло Пьянович
|
2007
|
11
|
3
|
п. Александр Павленко
|
2009
|
33
|
6
|
в. Стипе Плетикоса
|
2011
|
110
|
-151
|
в. Сергей Песьяков
|
2012, 2017
|
24
|
-22
|
в. Николай Заболотный
|
2012
|
1
|
-
|
п. Александр Шешуков
|
2012
|
46
|
-
|
п. Джано Ананидзе
|
2013
|
22
|
3
|
н. Артем Дзюба
|
2013, 2015
|
39
|
18
|
з. Владимир Гранат
|
2016
|
12
|
-
|
з. Евгений Макеев
|
2017
|
16
|
-
|
п. Александр Зуев
|
2017
|
38
|
2
|
п. Роман Еременко
|
2019
|
-
|
-
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