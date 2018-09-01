Почему Думбья и Вагнер Лав не вернутся в ЦСКА. Отвечает гендиректор клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ в интервью "СЭ" подвел итоги летней трансферной кампании клуба. По его словам, было бы неправильно возвращать в команду Сейду Думбья и Вагнера Лава.

– Этим летом не задумывались вернуть в ЦСКА Думбья и Вагнера Лав?

– Конечно, мы все по ним скучаем. Нам хочется верить, что чудо возможно вновь и вновь. Но здесь нужно прежде всего руководствоваться не эмоциями, а разумом. Во-первых, никто не молодеет. А во-вторых, раз уж мы выбрали путь построения молодой команды, то, наверное, искать ответы в прошлом было бы не совсем правильным. Хотя, не скрою, такие мысли нас посещали, но я уже назвал причины, которые остановили от этого шага. (Виталий АЙРАПЕТОВ)