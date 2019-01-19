Паулу Барбоза – о новичке "Зенита": "Цена за Акунью устроит "Спортинг", а "Бенфика" захочет намного больше денег за Гримальдо"

Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" рассказал, что "Зениту" будет легче договориться со "Спортингом" по переходу защитника Маркоса Акуньи, чем с "Бенфикой" по поводу защитника Алехандро Гримальдо.

– Думаю, сейчас больше идет речь о трансфере Акуньи, а не Гримальдо, – сказал Барбоза. – Цена, которую предлагает "Зенит" за аргентинца, вполне может устроить "Спортинг". А "Бенфика" намного больше денег хочет за испанца.

По информации "СЭ", "Зенит" предложил 20 миллионов евро за трансфер Акуньи, а самому 27-летнему игроку сборной Аргентины – улучшенный контракт на 4 года. (Игорь Новиков)