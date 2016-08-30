11:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" увеличит вместимость стадиона к матчу со "Спартаком"

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В матче 7-го тура чемпионата России "Оренбург" примет "Спартак" на обновленном стадионе. Вместимость арены будет увеличена на 1 500 мест за счет открытия четвертой трибуны. Отметим, что на данный момент стадион "Газовик" способен принять 4 800 зрителей.

– К матчу со "Спартаком" планируем открыть четвертую трибуну на нашем стадионе, – сказал Сорокин. – Таким образом, вместимость арены увеличится на полторы тысячи мест. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джин_SM(v3)

Гости вполне и весь стад занять могут)

11:50

Паласиос

Для Спартака все равно это мало...

11:47

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